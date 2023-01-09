التصريح بدفن جثث 7 أشخاص لقوا مصرعم في انهيار عقار بأسيوط

صرّحت النيابة العامة بمدينة أسيوط، بدفن جثامين ضحايا العقار المنهار بمنطقة «قلتة» في حي غرب أسيوط، وعددهم 7 ضحايا، وذلك بعد مناظرة المتوفين وسؤال المصابين والجيران.

انهيار منزل من 5 طوابق في أسيوط

وشهدت محافظة أسيوط، أمس الأحد، انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان بجوار مستشفي الرحاب التابعة لمنطقة «قلتة» بحي غرب أسيوط، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص تم استخراجهم خلال عملية رفع الأنقاض استمرت لأكثر من 15 ساعة متواصلة، فيما أصيب شخصان آخران، وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف وحماية مدنية، وقام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتفقد موقع الانهيار وتشكيل لجنة هندسية.

أسماء الضحايا

وشملت قائمة ضحايا المنزل المنكوب بمنطقة «قلتة» بحى غرب أسيوط كلا من عوني وصف كديس، وكمال عبدالخالق صالح، وعزة عبدالخالق صالح، ومنال إبراهيم كيرلس، ونوال محمد محمد، وعاطف وصفي، وماريا عاطف وصفي، وإصابة كل من آمال عبدالخالق صالح، وإيريني عاطف وصفي.