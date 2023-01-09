استمرار سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف التواجد بالشوارع والطرق الرئيسية، والدفع بسيارات لشفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تزامنًا مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة علي عدد من مراكز ومدن المحافظة.

الدفع بسيارات ومعدات لشفط مياه الأمطار

ونسقت رئاسة مركز ومدينة بلبيس مع مراكز «الزقازيق - أبو حماد - مشتول السوق - القرين»، وشركة مياة الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات ومعدات لشفط مياه الأمطار المتراكمة بالطريق الرئيسي الزقازيق/ بلبيس، والشوارع الداخلية بالمدينة لتيسير حركة السيارات بالطريق العام.

رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية

وفي سياق متصل، ما زالت الأجهزة التنفيذية مستمرة في شفط مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية بمراكز (الزقازيق - أبو حماد)، لشفط مياه الأمطار وإزالة آثارها باستخدام سيارات كسح المياه والعمال من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، برفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية مع استمرار رفع درجة الإستعداد بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار وتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.