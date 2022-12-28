مصرع شاب سقط من الطابق العاشر في ظروف غامضة بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من الطابق العاشر في عين شمس، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها والتحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة للعقار تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

مستشفى المطرية يستقبل جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا من مستشفى المطرية بوصول شاب جثة هامده ادعاء السقوط من أعلى.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين إصابته بكسور في إنحاء متفرقة من الجسم، كما تبين إصابته بنزيف في الرأس والصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.