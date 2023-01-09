فتح منافذ متنقلة وثابتة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف جهود فتح منافذ بيع متنقلة وثابتة للمواد الغذائية والسلع الزراعية بأسعار مخفضة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار السلع الأساسية، وتوفير المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين.

فتح منافذ بالمراكز والأحياء

وأشار المحافظ، في بيان اليوم، إلى استمرار جولاته الميدانية والمفاجئة على المحال والسلاسل الغذائية بمختلف المراكز والأحياء، للتأكد من توافر كل السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والمحال، والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين.

معرض ومنفذ بيع متنقل

وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، تنفيذ معرض ومنفذ بيع متنقل بمركز أبنوب لبيع المواد الغذائية والزيوت والسمن بأسعار مخفضة للمواطنين، وأرخص من مثيلاتها في الأسواق، لافتًا إلى استمرار تنفيذ المعارض والمنافذ بمختلف القرى والمراكز والأحياء لتوفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها وبأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

تلبية احتياجات المواطنين

كما وجه المحافظ بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، مشيرًا إلى أنه يُجرى حاليًا الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة معارض «أهلا رمضان»، وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ في جميع مراكز ومدن المحافظة.