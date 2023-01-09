  أسوشيتيد برس: كاليفورنيا تتعرض لمزيد من العواصف وتحذيرات من فيضانات محتملة

تعرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية لطقس أكثر اضطرابا، حيث اجتاحت العواصف الرعدية والثلوج والرياح المدمرة الجزء الشمالي من الولاية، قبل سلسلة أخرى من العواصف القادمة مع تحذيرات خبراء الأرصاد من احتمالية حدوث فيضانات على الطرق وارتفاع منسوب الأنهار والانهيارات الطينية على التربة المشبعة بالفعل بمياه الأمطار.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان، نقلته وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية اليوم، من عواصف مستمرة بشكل لا هوادة فيه، بما قد يمتد إلى المحيط الهادئ ويُثير كميات هائلة من الأمطار والثلوج.

وفي ساكرامنتو، عاصمة الولاية، أصبح أكثر من 60 ألف شخص بدون كهرباء منذ ليلة أمس الأحد - بانخفاض من أكثر من 350 ألفا - بعد أن تسببت هبوب رياح بلغت سرعتها 60 ميلاً في الساعة (97 كم / ساعة) في سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء، وفقاً لهيئة المرافق في سكرامنتو.

أكثر من 60 ألف شخص بدون كهرباء منذ أمس

وقال الحاكم جافين نيوسوم إن 12 شخصا لقوا حتفهم نتيجة للطقس العنيف خلال الأيام العشرة الماضية، وحذر من أن عواصف هذا الأسبوع قد تكون أكثر خطورة وحث المواطنين على البقاء في المنازل.

وقال نيوسوم، خلال إحاطة مع مسؤولي كاليفورنيا حول استعدادات الولاية للعاصفة: «فقط كن حذرًا على مدار الأسبوع المقبل، لاسيما في اليوم التالي أو اليومين التاليين أو نحو ذلك»، فيما قال مكتب ساكرامنتو التابع لخدمة الأرصاد الجوية: «سيكون من الممكن حدوث انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط الأشجار وتعثر ظروف القيادة».

تحذيرات لإجلاء 13 ألف من سكان سان فرانسيسكو بسبب الفيضانات

وكذلك تم إصدار تحذيرات بشأن إجلاء نحو 13 ألفا من سكان منطقة معرضة للفيضانات في مقاطعة سونوما بشمال سان فرانسيسكو، حيث من المتوقع أن يفيض النهر الروسي في الأيام المقبلة، وأمرت مقاطعة ساكرامنتو بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون حول ويلتون، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو ستة آلاف نسمة تقريبًا وتقع على بعد 20 ميلاً جنوب شرق وسط ساكرامنتو، مع تحذيرات من حدوث فيضانات وشيكة.