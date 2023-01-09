«العليا للفيروسات» توجه نصائح لحماية الأطفال من أمراض الجهاز التنفسي

ناشد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين وأولياء الأمور بمختلف المحافظات بضرورة توخي الحذر في التعامل مع تقلبات الطقس الشديدة وعدم تخفيف الملابس للأطفال والاهتمام بالتغذية الجيدة والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم خاصة الأطفال والتواصل مع الطبيب المختص حال شعور أحد الأبناء والأطفال بأي أعراض مرضية تتعلق بمرض الإنفلونزا والفيروس المخلوي.

رصد متحورات كورونا

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والجامعات، تقوم لحظياً بإجراء التحاليل دورياً لمتابعة نشاط الفيروسات التنفسية مثل كورونا والفيروس المخلوي، مؤكداً أنه لم يتم رصد اي متحورات جديدة وخطيرة لفيروس كورونا، وأن الوضع مستقر ولا توجد اي أزمات، مشددا على المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمنزل.