مصدر بـ«الصحة»: بروتوكول علاج كورونا المصري الأفضل في العالم

قال مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، إنّ بروتوكول علاج «كوفيد - 19» لم يتغيّر حتى الآن، موضحا أنّ تحديث البروتوكول يكون بسبب إضافة أدوية جديدة ترى اللجنة العلية أنّها مفيدة، أو حذف أخرى لم تأتِ بالنتائج المرجوة، كما أكد أنّ البروتوكول المصري يعتمد على تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، ويعد الأفضل في العالم.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ بروتوكول علاج كورونا ومتحوراته يقاس بسرعة الانتشار وشدة الإصابة والأدوية التي تتناسب مع الفيروس ومتحوراته المختلفة.

بروتوكول علاج كورونا

وتابع المصدر، أنّ بروتوكول علاج كورونا فى نسخته السابعة، هو اخر تحديث لبروتوكول علاج كورونا في مصر، الذي يعد من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم لمواجهة فيروس كورونا، حيث ساعد على رفع معدلات الشفاء داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

وحذّر المصدر، المواطنين، حال الإصابة بفيروس كورونا، من الحصول على البروتوكول العلاجي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنّ وصف الأدوية مسؤولية الطبيب فقط، والجرعات تختلف من حالة مرضية إلى أخرى، لذلك قبل الحصول على أي علاج، يجب طلب الرعاية الصحية واستشارة الطبيب والقضاء على عشوائية الأدوية المنتشرة بين المواطنين.