السيسي يحيي النماذج المستفيدة من خدمات التحالف الوطني: أصبحتم قدوة لغيركم

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لبعض النماذج المستفيدة من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا إنّهم أصبحوا نموذجا وقدوة لغيرهم، متمنيّا لهم التوفيق، ولكل الكيانات المتهمة بالعمل الخيري، داخل أو خارج التحالف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي، المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، أنّه يوجّه الشكر باسمه وباسم كل المصريين للتحالف، لدوره في العمل التنموي بمصر، مطالبا مزيد من الكيانات بالانضمام إلى العمل المجتمعي كي نصل إلى التنمية المنشودة في مصر.