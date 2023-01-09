السيسي يستمع للمستفيدين من مشروعات التحالف الوطني: وفر مصادر رزق لنا

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من النماذج المستفيدة من مشروعات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك خلال فعاليات انطلاق المؤتمر الأول للتحالف في التجمع الخامس.

وقالت المواطنة داليا الحسيني من مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، إنها استفادت من مشروعات التحالف الوطني، حيث وفر لها فرصة عمل، بعدما كان من الصعب عليها الحصول على فرصة عمل بسبب ظروف أبنائها.

داليا: دربونا وبياخدوا مننا الشغل ويسوقوه بمعرفتهم ويعرضوه

وأضافت: «التحالف جاب لي أنوال ودربنا عليها وفي فترة التدريب كنت أحصل على أجر يومي منه، وبعد التدريب تسلمت ضمن 10 سيدات أنوال في بيوتنا كدفعة أولى، كما أن الخيوط كانت على حسابهم، وبقوا ياخدوا مننا الشغل ويسوقوه بمعرفتهم ويعرضوه في معارض كبيرة، كما أدرب زوجي وأولادي».

ومن جهته، قال سمير محمد زغلول من محافظة الغربية: «استلمت كشك وأتمنى أن يوفقني الله وأستطيع أن أعمل به وأنجح فيه ويا رب تكون مصر سمعاني وتنجح زينا وكل سنة وإنت طيب يا ريس».

حنان: التحالف وفر مصدر رزق لأولادي

وقالت حنان محمود إبراهيم من محافظة بني سويف: «أنا أرملة ولدي 5 أبناء، ومشروعي هو كشك بقالة بدأ صغيرا لكنه أصبح أكبر ومصدر رزق لأولادي والشكر لله وللرئيس عبدالفتاح السيسي».

وقالت آمال أحمد عبدالعال من محافظة الفيوم: «لدي 4 أبناء، وجمعية الأبناء دعمتني بمشروع بقرة واستلمتها في شهر أغسطس وأحمد الله على أنني فتحت بيتي منها وإنتاجها 25 كجم في اليوم، يحصل مولودها على نصفها، وأتمنى أن يكون لديّ بدل الرأس رأسين و3 رؤوس».