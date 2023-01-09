حالة الطقس اليوم في سوهاج.. اعتدال الحرارة نهارا وبرودة الأجواء ليلا

حالة الطقس اليوم الإثنين بمحافظة سوهاج، تشهد اعتدالًا بدرجات الحرارة نهارًا، حيث تسجل نهارًا 20 درجة مئوية، بينما تسود البرودة ليلًا لتسجل درجة الحرارة 9 درجات مئوية، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

حالة الطقس اليوم الإثنين بسوهاج

وعن حالة الطقس اليوم الإثنين بمحافظة سوهاج، فتشهد عدة ظواهر جوية متعددة منها احتمالية نشوب رياح محملة بالأتربة على بعض المناطق بسرعة 21 كم بالساعة، بينما تسجل الرطوبة 53% مع وجود غيوم جزئية لم تحجب سطوع الشمس ببعض المناطق.

وتتأثر حالة الطقس اليوم الإثنين، وفقًا لسطوع الشمس ونسبة الغيوم، فعلى المراكز الشمالية بداية من طما، تزداد كثافة الغيوم بينما بمدينة سوهاج والمراكز الجنوبية يزداد سطوع الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة بمدينة البلينا جنوب سوهاج، لتسجل 21 درجة مئوية للعظمى.

فرصة سقوط أمطار

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم، فوفقًا للأقمار الصناعية، تبلغ احتمالية سقوط أمطار على سوهاج 0% رغم وجود الغيوم الجزئية، بينما تتابع غرفة عمليات محافظة سوهاج التغيرات الجوية على مدار اليوم تحسبًا لوجود طوارىء.