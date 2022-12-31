طقس سوهاج في آخر أيام 2022.. انخفاض الحرارة والصغرى تسجل 8 درجات

تشهد محافظة سوهاج اليوم السبت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، لتسجل 21 درجة للعظمى والصغرى 8 درجات، في طقس معتدل الحرارة نهارا وبارد ليلا، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

طقس اليوم بسوهاج

ويتضمن طقس اليوم بسوهاج عدة ظواهر جوية بينها الشبورة المائية على الطرق والتي تحجب الرؤية صباحا، وانتشار الغيوم، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية، وتسجل الرطوبة 69%، وتنشط الرياح على فترات متقطعة من النهار بسرعة 3 كيلومترات بالساعة.

زيادة قطعة ملابس

ونصحت محافظة سوهاج المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي والطريق الزراعي، كما نوهت لضرورة زيادة قطعة ملابس للأطفال، خاصة عند الخروج ليلا للاحتفال برأس السنة في سوهاج بمناطق الكورنيش الغربي والشرقي وسوهاج الجديدة «الكوامل» والفنادق المائية.