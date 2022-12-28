طقس اليوم في سوهاج.. مائل للبرودة ليلا مع غيوم ورياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس سوهاج اليوم الأربعاء، حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 21، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية.

طقس سوهاج اليوم

وتشهد محافظة سوهاج، عدة ظواهر جوية بطقس اليوم، ما بين رطوبة تصل إلى 41%، ورياح تصل سرعتها إلى 11 كم بالساعة، وتكون مثيرة للأتربة في بعض الأوقات، مع وجود غيوم جزئية، وانعدام فرص سقوط الأمطار بنسبة 0% وفقًا للأقمار الصناعية.

خريطة الطقس بسوهاج

وتستمر خريطة طقس سوهاج لمدة 7 أيام مقبلة، ويكون الجو حار نهارًا وتتراوح درجات الحرارة ما بين 21 و23 للعظمى، بينما تزداد البرودة ليلًا لتسجل بنهاية الأسبوع 8 درجات مئوية للصغرى، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

متابعة سقوط الأمطار وتفقد مخرات السيول

وتراقب غرفة العمليات بمحافظة سوهاج، تقلبات الطقس تحسبًا لسقوط أمطار أو وجود شبورة مائية تعيق السير، فيتم تفقد السيول بواسطة رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ساقلتة وأخميم ودار السلام بصورة شبه يومية، وتحويل طرق السير الرئيسية في أثناء الشبورة.