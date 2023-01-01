طقس اليوم في سوهاج.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية على الطرق

انخفضت درجات الحرارة اليوم الأحد أول أيام 2023 بمحافظة سوهاج لتسجل 20 درجة مئوية للعظمى في طقس معتدل نهارا، و8 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى في طقس بارد ليلا وخلال ساعات الصباح الأولى، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس سوهاج اليوم

ويشهد طقس سوهاج اليوم ظواهر جوية متعددة ما بين غيوم تغطي السماء وشبورة مائية تحجب الرؤية على الطرق السريعة وبالقرب من المسطحات المائية، وبلغت نسبة الرطوبة 69%، مع احتمال هبوب رياح محملة بالأتربة بسرعة 8 كيلو مترات بالساعة.

توقع سقوط الأمطار

وكشفت «الأرصاد» انعدام فرص سقوط الأمطار على محافظة سوهاج اليوم وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية، بينما تتابع محافظة سوهاج عن كثب التغيرات الجوية على المحافظة.

تفقد مخرات السيول بسوهاج

وأعلنت محافظة سوهاج إعداد غرفة عمليات تحسبا لسقوط أمطار، مع تفقد مخرات السيول بشكل دوري بمراكز ساقلتة وأخميم ودار السلام، فضلا عن استعدادات معدات الوحدات المحلية لرفع آثار الأمطار حال وجودها.