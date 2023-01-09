«تعليم الإسكندرية»: لا شكاوى في أولى أيام امتحانات النقل

قال الدكتور عربى أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ، مؤكداً عدم وجود شكاوى في أولى أيام الامتحانات.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الإسكندرية

واضاف «أبوزيد»، في تصريحات صحفية على هامش متابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، أنّ مديرية التعليم بالإسكندرية جهزت غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات، وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .

جولة تفقدية لمتابعة أولى أيام امتحانات النقل في الإسكندرية

وبدأ «أبوزيد» جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الخنساء الإعدادية بنات بإدارة شرق، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى ،والتربية الدينية في اللجنة الثانية.

كما تفقّد لجان مدرسة أشرف الخوجة الرسمية لغات بذات الإدارة لمتابعة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.