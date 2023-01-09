السجن 3 سنوات لطالب شرع في قتل زميله داخل مدرسة بالشرقية

قضت محكمة ديرب نجم، منذ قليل، بمعاقبة الطالب المتهم بالشروع في قتل زميله بإحدى المدارس بالسجن 3 سنوات.

طالب يعتدي على زميله

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من المستشفى المركزي، باستقبال محمود عبدالرحمن السيد أحمد، طالب بالصف الأول الثانوي العام «خدمات»، ومقيم بمركز ديرب نجم، مصابا بتوقف في عضلة القلب.

الاعتداء على الطالب بالضرب

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين إصابة الطالب إثر تعدي زميل له يدعى محمد سعيد عليه بالضرب وركله بالقدم، ما أدى لارتطام رأسه بالمقعد المدرسي، وذلك داخل لجنة الامتحانات بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين.

السجن 3 سنوات للطالب المتهم بالاعتداء على زميله

وضُبط الطالب المعتدي، وحرر المحضر رقم 5442 جنح، وجرى إحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبة الطالب المتهم بالسحت 3 سنوات.