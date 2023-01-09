شاب يهدي عُمرة لروح مدرس توفى بعد شقيقه بـ13 يوما في كفر الشيخ: سيرته طيبة

حالة من الحُزن يعيشها أهالي مدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، بعد وفاة فهمي عوض فرج، 52 عامًا، مُدرس بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ «STEM»، الخميس الماضي، متأثرًا بإصابته بنزيف مفاجئ في المخ، وذلك بعد وفاة شقيقه بـ13 يومًا.

عمرة لروح مُعلم كفر الشيخ المتوفى

ورغم مرور 4 أيام على وفاة المُعلم الراحل، ما زال العديد من أصدقائه وزملائه وطلابه يتذكرونه بالدعاء، ومن بينهم الشاب هيثم حافظ، 37 عاماً، الذي أدى مناسك عمرة وأهداها إلى روح المُعلم فهمي عوض.

ونشر الشاب صورة لهاتفه المحمول بصورة المُعلم المتوفى من الحرم المكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «عمرة إلى المرحوم الأستاذ فهمي فهمي عوض، اللهمّ اجعله في قبره آمنًا مطمئنّاً، وبجود غفرانك واثقاً، وإلى أعلى جنانك سابقاً».

«أنا كنت عارف أستاذ فهمي معرفة سطحية يعني بس أسمع دايماً إنه محترم ومحبوب، وشوفت قد إيه أصدقائه وزملائه وطلابه زعلانين عليه، وبيشكروا فيه، وبيتكلموا عنه بكل خير، ووفاته المفاجئة إللي صدمت الكل، خاصة أنه توفى بعد أخوه المهندس طارق بـ13 يوما فقط».. بهذه الكلمات بدأ «حافظ»، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف، أنه قام بعمل عمرة وإهداء ثوابها إلى روح المُعلم الراحل لأنها تعتبر من أفضل القربات التي ينتفع بها المتوفى: «حبيت أعمل عمرة لأستاذ فهمي، لأن معروف إن العمرة أو الحج عن المتوفى من أفضل الأعمال، كمان حبيت أطمن قلب أسرته وأصدقائه، وربنا يتقبل منّا جميعاً، ويجعلها في ميزان حسناته، ويصبر كل حبايبه يارب العالمين».

ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها «حافظ» مناسك عمرة لأشخاص متوفين لا يعرفهم، فسبق أن اعتمر ووهب ثواب هذه العمرات لمتوفيين لا تربطهم به صلة نسب أو قرابة: «مش أول مرة أعمل عمرة لحد متوفي، أنا عملت عمرات كتير لناس معرفهاش معرفة شخصية، منهم الأستاذ إبراهيم القحافي، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة للبنات، وإللي توفي في شهر أكتوبر إللي فات وهو بيقول كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في طابور الصباح، وربنا يتقبل منّا، ويُهدي ثواب العمرات لهم يا رب».

وكان فهمي عوض فرج، صاحب 52 عامًا، المُعلم بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ «STEM»، توفى يوم الخميس الماضي، متأثرًا بإصابته بنزيف مفاجئ في المخ، وذلك عقب وفاة شقيقه المهندس طارق فهمي بـ13 يومًا.

جنازة مهيبة للمُعلم الراحل

وودع العديد من أهالي مدينة بيلا المُعلم المتوفى في جنازة مهيبة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظرًا لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة، والتواضع، وحُسن الخلق، كما نعته إدارة بيلا التعليمية، وتقدمت بخالص العزاء والمُواساة إلي أسرته.