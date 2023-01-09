«اتحضر للأخضر».. جهود محافظة كفر الشيخ لتنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»

جهود كبيرة تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ من أجل زراعة الأشجار في كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «100 مليون شجرة»، حيث مستهدف زراعة 217 ألف شجرة بالمحافظة.

أهم استعدادات كفر الشيخ لزراعة الأشجار

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، استعدادات كفر الشيخ لزراعة الأشجار ضمن «100 مليون شجرة».

1- تشكيل لجنة للإشراف على استلام تلك الأشجار، وتحقيق أقصى استفادة منها.

2- اللجنة المُشكلة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة، وعضوية البيئة، والزراعة، ورؤساء المراكز والمدن.

3- الاستعانة بمركز البحوث الزراعية، ووضعها بالمشتل الرئيسي، وتوزيعها لزراعتها بالقرى والمدن.

4- زراعة 15 ألف شجرة بقرى المحافظة.

5- زراعة أشجار مثمرة بالميادين والشوارع والمدارس وعدد من المصالح الحكومية.

6- استلام 217 ألف شجرة لزراعتها.

محافظ كفر الشيخ: اختيار أماكن زراعة الأشجار للمحافظة عليها

ومن جانبه، صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن نصيب محافظة كفر الشيخ من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة «100 مليون شجرة»، هي 217 ألف شجرة، مؤكداً أنه وجّه بزراعة الأشجار المثمرة في المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، وجامعة كفر الشيخ، والمعاهد والكليات بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، ومحطات الصرف الصحي، والأماكن المغلقة، للحفاظ على تلك الأشجار، إضافة لزراعة الأشجار بالقرى والميادين والشوارع بمدن المحافظة.