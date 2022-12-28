أسعار القمح اليوم محليا وعالميا.. طن «بروتين 11.5%» يتراجع 100 جنيه

أكد الدكتور محمد درويش، أستاذ بقسم بحوث القمح بمحطة البحوث الزراعية بسخا في كفر الشيخ، أن أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات، تشهد تراجعًا بواقع 100 جنيه عن كل طن قمح مستورد، وجنيه عن كل كيلو قمح محلي، وذلك خلال تعاملات البيع والشراء اليوم، طبقًا لحركة التداول التي جرت داخل الأسواق والمتاجر على مستوى الجمهورية.

أسعار القمح اليوم محليًا وعالميًا

وأشار «درويش» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية، سجلت تراجعًا عن كل طن مباع بـ100 جنيه، الأمر الذي يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين، إذ سجلت أسعار أطنان القمح كما يلي:

طن القمح المستورد بروتين 11.5% نحو 13 ألفًا و 100 جنيه لكل طن مباع. طن القمح المستورد بروتين 12.5% نحو 13 ألفًا و300 جنيه. طن القمح الألماني بروتين 13.46% بنحو 10 آلاف و150 جنيهًا. سعر كيلو القمح المحلي بـ16 جنيهًا.

«درويش»: المساحة المنزرعة من القمح 3 ملايين فدان

وأضاف «درويش» أن المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام في المحافظات، بلغت نحو 3 ملايين و600 ألف فدان، لعدد من أصناف القمح عالية الجودة وذات إنتاجية فائقة، إذ يتم حصادها خلال 120 يومًا من الآن، مشيرا إلى أن تراجع أسعار القمح اليوم يرجع لزيادة نسبة المعروض لعدد من الدول المستورد منها إلى مصر، وكذلك وجود مخزون وافر للقمح المحلي.