تفاصيل امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 في المحافظات

حددت مديريات التربية مواعيد وتفاصيل امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 في المحافظات، والتي بدأت 5 يناير الجاري في بعض المحافظات، بينما تبدأ في البعض الآخر اليوم، وتفصلنا عنها أيام قليلة في محافظات أخرى.

وفي السطور التالية تنشر«الوطن»، مواعيد وتفاصيل امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات وفقًا لما تم إعلانه من مديريات التربية والتعليم، والتي جاءت كالتالي:

امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 على أن تبدأ يوم 15 من شهر يناير، لافتة إلى أن جدول امتحانات الترم الأول 2023، للصف السادس الابتدائي، يأتي على هذا النحو:

- الأحد 15\1\2023: اللغة العربية.

- الاثنين 16\1\2023: الرياضيات.

- الثلاثاء 17\1\2023: اللغة الأجنبية.

- الأربعاء 18\1\2023: الدراسات الاجتماعية.

امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 في الدقهلية

يبدأ امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 بالدقهلية، اليوم 9 من يناير الجاري 2023، وفقًا للتالي:

- الاثنين 9/1/2023: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 10/1/2023: الرياضيات.

- الأربعاء 11/1/2023: الدراسات الاجتماعية- اللغة الأجنبية.

- الخميس 12/1/2023: العلوم- التربية الدينية.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد بدء امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 اليوم، وجاء الجدول كالتالي:

الاثنين 9-1-2023: لغة عربية - خط عربي.

الثلاثاء 10-1-2023: علوم.

الأربعاء 11-1-2023: الرياضيات.

الخميس 12-1-2023: لغة إنجليزية.

السبت 14-1-2023: دراسات – تربية دينية.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 ببني سويف

بدأ امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023، الخميس الماضي الموافق 5 يناير 2023، وجاء جدول امتحانات الترم الأول 2023 على هذا النحو:

- الخميس 5-1-2023: اللغة العربية - الخط والإملاء.

- الاثنين 9-1-2023: العلوم - الدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 10-1-2023: الرياضيات.

- الأربعاء 11-1-2023: اللغة الأجنبية.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 في الشرقية

تنطلق امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023، في محافظة الشرقية، بدءًا من يوم السبت 14 يناير حتى الثلاثاء 17 من ذات الشهر، وفقًا لهذا الجدول:

- السبت 14/1/2023: اللغة العربية - الخط والإملاء.

- الأحد 15/1/2023: الرياضيات- واللغة الأجنبية.

- الاثنين 16/1/2023: العلوم- والتربية الدينية.

- الثلاثاء 17/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

- الخميس 19/1/2023: اللغة الأجنبية الأولى «للمدارس الرسمية للغات فقط».

موعد امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 في الإسكندرية

تبدأ من السبت 14-1-2023، على هذا النحو:

- السبت 14-1-2023: اللغة العربية والخط – التربية الدينية.

- الأحد 15-1-2023: اللغة الأجنبية.

- الاثنين 16-1-2023: العلوم.

- الثلاثاء 17-1-2023: الرياضيات.

- الأربعاء 18-1-2022: الدراسات الاجتماعية.

موعد امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 في سوهاج

يبدأ الأربعاء الموافق 11 من يناير 2023 باللغة العربية خلال ساعتين ونصف والتربية الدينية خلال ساعة ونصف.

- الخميس الموافق 12 يناير 2023: مادة العلوم خلال ساعة ونصف.

السبت الموافق 14 يناير 2023: مادة الدراسات الإجتماعية خلال ساعة ونصف وict خلال ساعة ونصف أيضا.

الأحد الموافق 15 يناير 2023 اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف.

- الاثنين 16 يناير: الرياضيات خلال ساعة ونصف.