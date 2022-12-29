جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في القاهرة والجيزة.. تبدأ 5 يناير

أعلنت المديريات التعليمية، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الأول، موضحة أن اختبارات العملية لمادة العلوم والحاسب الآلي في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الجيزة

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول، ويبدأ يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 18 يناير من ذت الشهر، وإلى تفاصيل الجدول:

- يوم الأحد 15 يناير 2023: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الاثنين 16 يناير 2023: مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعة ونصف والعلوم ولمدة ساعة ونص.

- يوم الأربعاء 18 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 القاهرة

فيما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الاول، تبدأ يوم الخميس 5 يناير، وتستمر حتى الأربعاء 11 يناير، على أن تقوم الإدارات التعليمية بوضع جدول خاص لها بالمواعيد المحددة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عدم عقد امتحانات أيام السبت 7 يناير 2023، والخميس 19 يناير والخميس 26 يناير، ويجرى اعتماد جداول الامتحانات لصفوف النقل للمدارس الخاصة، وفقا لطبيعة وظروف كل مدرسة.