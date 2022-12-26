جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 بمحافظة الفيوم

انتهت إدارة الامتحانات وشئون الطلبة، من وضع جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في محافظة الفيوم، كما اعتمدتها مديرية التربية والتعليم وأعلنت عنها بصورة رسمية، حيث ستنطلق 9 يناير المُقبل، وتستمر لمدة 6 أيام على أن تنتهي 14 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 بالفيوم

وأعلن «تعليم الفيوم» أنّ جدول امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2022، جاءت كالتالي:

- الاثنين 9/1/2023: يؤدي التلاميذ امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء في تمام الساعة 8:30 صباحًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف، حيث تنتهي في تمام الساعة 11 صباحًا، على أن تخصص 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء.

- الثلاثاء 10/1/2023: يؤدي التلاميذ امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف تبدأ 8:30 صباحًا وتنتهي 10 صباحًا.

- الأربعاء 11/1/2023: يؤدي تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، تبدأ 8:30 صباحًا وتنتهي 10 صباحًا.

- الخميس 12/1/2023: يؤدي التلاميذ امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، حيث تبدأ 8:30 وتنتهي 10 صباحًا.

- السبت 14/1/2023: يؤدي التلاميذ امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، تبدأ 8:30 وتستمر حتى 10 صباحًا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول

ونوّهت مديرية التربية والتعليم إلى عدة ملاحظات حول جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول، والتي تمثلت في الآتي:

- يتم امتحان التلاميذ في المواد التي لا تضاف إلى المجموع بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول بوقت كاف.

- تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليًا، كما أنّه يتم قبل انتهاء الفصل الدراسي بوقت كاف.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع» للمدارس الرسمية للغات، ومداس اللغات الخاصة بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول، ومدته ساعتان.

- يعقد امتحان مادة التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي قبل موعد هذا الجدول بوقت كاف.

- تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيره.

التعليم تحذر من جداول الامتحانات الوهمية

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، من تداول جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الأول، مؤكدةً أنّ تلك الجداول وهمية وغير صحيحة، وأنّ الجدول الصحيح هو الذي تم إعلانه رسميًا من قبل المديرية.