جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات: تستمر 5 أيام

أعلنت العديد من مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات للترم الأول، التي تنطلق مطلع يناير في بعض المحافظات، بينما تنطلق في نصفه في باقيها، إذ تستمر على مدار 5 أيام، وفقًا لكل جدول أعلنته كل محافظة.

على جانب آخر، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 «أزهر» في المحافظات، التي تستمر على مدار 6 أيام.

وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 في المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية

وبحسب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية، فإنّه من المقرر أن تنطلق امتحانات الترم الأول يوم 14 يناير المُقبل، وتنتهي يوم 18 من نفس الشهر، وفقًا للجدول التالي:

السبت 14/1/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 15/1/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات، واللغة الأجنبية.

الاثنين 16/1/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.

الثلاثاء 17/1/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الخميس 18/1/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "للمدارس الرسمية للغات فقط".

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة أسيوط

وأزاحت مديرية التربية والتعليم، الستار عن جدول امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2023 في محافظة أسيوط والتي جاءت كالتالي:

الخميس 5/1/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط العربي، والتربية الدينية.

الثلاثاء 10/1/2023: امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 12/1/2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

الأحد 15/1/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الجيزة

الأحد 15/1/2023: امتحان مادة اللغة العربية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادة الرياضيات.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والعلوم.

الأربعاء 18/1/ 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023

وانتهى تعليم الدقهلية من وضع جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 بالدقهلية والتي جاءت كالتالي:

الاثنين 9/1/2023: امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 10/1/2023: امتحان مادة الرياضيات.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

الخميس 12/1/2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

ويؤدي طلاب المدارس اللغات امتحان مادة المستوى الرفيع يوم الأربعاء 4/1/2023 .

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الغربية

الثلاثاء 3/1/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط.

الأربعاء 4/1/2023: امتحان مادتي العلوم، واللغة الأجنبية.

الخميس 5/1/2023: امتحان مادتي الرياضيات، والتربية الدينية.

الاثنين 9/1/ 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 أزهر

السبت 14/1/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم.

الأحد 15/ 1/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الإسلامية، والعلوم.

الاثنين 16/1/2023: يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 17/1/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات، والتربية الفنية.

الأربعاء 18/1/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

الخميس 19/1/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع.