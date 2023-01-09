حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية.. توقف الأمطار ورفع التراكمات

شهدت حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية، توقف الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة منذ مساء أمس وطوال فجر اليوم، ورفعت الأجهزة التنفيذية تراكمات المياه من الشوارع، وذلك لليوم الثاني على التوالي تكثيف ميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع النوة الحالية والتأكد من سيولة الحركة المرورية.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، وما يصحبها من حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية، ما تبعه تكثيف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التواجد الميداني لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بشوارع الإسكندرية كافة.

حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بأن حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية، تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث (40%)، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تستقبل الغرفة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

متابعة حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية

وفي هذا الصدد، تابع رؤساء الأحياء تبعيات حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية، أولها ما أجراه السيد موسى رئيس حي العجمي أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الحي، إذ جرى متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع البيطاش الرئيسي، وفي مدخل النقابات، ومدخل شارع الهانوفيل الرئيسي، وأمام تاكي بالييطاش، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع 20 من شارع مصطفى كامل، وأعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ومدى كفاءة الشنايش بشوارع البنك - الخاصة الملكية - إبراهيم كفتة - قرية الأطفال- سيدى مسعود والطريق الصحراوي.