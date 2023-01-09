وكيل تعليم بورسعيد تتفقد امتحانات صفوف النقل المختلفة

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، عددًا من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية للفصل الأول من العام الدراسي الحالي لصفوف النقل، وذلك برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

لجنة أشتوم الجميل

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد في بيان صحفي، أن الجولة شملت مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية التي تضم 25 لجنة بواقع 255 طالبًا بالصف الرابع الابتدائي، و265 طالبًا بالصف الخامس الابتدائي، بالإضافة إلى 276 طالبًا وطالبة بالصف السادس الابتدائي.

وأضافت «عبد السلام» أن الجولة تضمنت أيضَا مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، التي تشمل 8 لجان للمرحلة الابتدائية و4 لجان للمرحلة الإعدادية بالإضافة لمدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين التي تشمل 16 لجنة للصف الأول الإعدادي بواقع 323 طالبًا.

انتظام سير الامتحانات

وأشادت بجهود القائمين على العملية الامتحانية وانتظام سيرها، خاصة صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية التي تعقد امتحاناتها لأول مرة على مستوى الجمهورية بنظام الورقة الامتحانية «بابل شيت»، كتجربة رائدة لمحافظة بورسعيد.

ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولتها، محمود بدوي مدير عام التعليم العام، وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.