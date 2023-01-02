جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الأول 2023 في المحافظات

بدأ العد التنازلي لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي التيرم الأول 2023 في جميع المحافظات، حيث من المقرر أن تبدأ خلال أيام قليلة، وتستمر لنحو 5 أيام بحسب جدول كل محافظة على حدة.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الرابع الابتدائي، في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من التلاميذ وأولياء أمورهم في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الأول 2023 القاهرة

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الأول 2023 القاهرة، كالتالي:

الخميس 12 يناير.. امتحان مادة اللغة العربية.

السبت 14 يناير.. امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

الأحد 15 يناير.. امتحان مادة الرياضيات.

الاثنين 16 يناير.. امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

الثلاثاء 17 يناير.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 سوهاج

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 بمحافظة سوهاج فقد جاء كالتالي:

الأربعاء 11 يناير.. امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 12يناير.. امتحان مادتي العلوم والمهارات الفنية.

السبت 14يناير.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 15 يناير.. امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والرياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الأول 2023 محافظة الجيزة

وجاءت امتحانات نصف العام 2023 للصف الرابع الابتدائي في محافظة الجيزة كالتالي:

الاثنين 9 يناير.. امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الثلاثاء 10 يناير.. امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الأربعاء 11 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

الخميس 12يناير.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

السبت 14 يناير.. امتحان مادة الرياضيات.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الفيوم

الاثنين 9 يناير.. امتحان مادتي اللغة العربية، وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 10 يناير.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية.

الأربعاء 11 يناير.. امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

الخميس 12 يناير.. امتحان مادة الرياضيات.

السبت 14يناير.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الأول 2023 الغربية

الثلاثاء 10 يناير.. امتحان مادة اللغة العربية.

الأربعاء 11يناير.. امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الخميس 12يناير.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

السبت 14يناير.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأحد 15يناير.. امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 الشرقية

الثلاثاء 10 يناير.. امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الخميس 12 يناير.. امتحان العلوم، والرياضيات.

الأحد 15يناير.. امتحان مادتي الدراسات، وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 17 يناير.. امتحان اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الدقهلية

السبت 14 يناير.. امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 15يناير.. امتحان العلوم، والمهارات المهنية.

الاثنين 16يناير.. امتحان الرياضيات.

الثلاثاء 17يناير.. امتحان الدراسات، واللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 أسيوط

الأربعاء 4 يناير.. امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الاثنين 9 يناير.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الأربعاء 11 يناير.. امتحان مادة الرياضيات.

السبت 14 يناير.. امتحان مادة العلوم.

الاثنين 16 يناير.. امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية.