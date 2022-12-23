موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023 في القاهرة

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أنه يجري حاليا التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد الامتحانات.

تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأكدت المديرية في خطابها للإدارات التعليمية، أن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023، هو 12 يناير المقبل، وتنتهي يوم 17 من نفس الشهر، مشددة على جميع الإدارات بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بعقد الامتحانات.

وفي سياق متصل، حددت إدارة عابدين التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقياً في المدارس وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

- يعقد يوم الخميس الموافق 12 يناير المقبل، امتحان مادة اللغة العربية.

- يعقد يوم السبت الموافق 14 يناير المقبل، امتحان مادة العلوم والدين.

- يعقد يوم الأحد الموافق 15 يناير المقبل، امتحان الرياضيات.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 16 يناير المقبل، امتحان اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير المقبل، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأكدت المديريات التعليمية، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، تعقد ورقياً بنمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وشددت المديريات التعليمية، في خطابها للإدارات، على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها المركز القويم للامتحانات والتقويم التربوي، لافته إلى أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية لمواجهة كورونا.