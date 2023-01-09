حالة الطقس اليوم في البحيرة.. توقعات بسقوط أمطار تصل إلى 40%

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم في البحيرة، باردة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهارًا، بارد ليلاً على الأنحاء كافة، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد خلال الأيام المقبلة تكون الشبورة مائية صباحًا مع نشاط لحركة الرياح على بعض المدن.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اليوم في البحيرة تشهد فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، على فترات متقطعة بنسبة حدوث تتراوح بين 30 و40% تقريبًا، على مدار اليوم.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم في البحيرة، سجلت العظمى 18 درجة وبلغت الصغرى 12 درجة مئوية.

وشهدت محافظة البحيرة أمس، سقوط أمطار على مختلف المدن والمراكز لا سيما المدن الساحلية ادكو، رشيد، المحمودية، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وطقس غائم جزئيًا مائلًا البردة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة في البحيرة

كما شهدت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار، حيث تم نشر معدات رفع المياه داخل الشوارع والميادين في مختلف المراكز، مع انعقاد لغرفة العمليات المركزية داخل ديوان عام المحافظة لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات التنفيذية.