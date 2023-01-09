حالة الطقس اليوم في محافظة أسوان.. معتدل الحرارة نهارا والعظمى 22

تسجل حالة الطقس اليوم الإثنين، في محافظة أسوان، أعلى درجات حرارة بمحافظات الصعيد، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 22، بينما تسجل الصغرى 10 درجات، في طقس بارد ليلًا وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

حالة الطقس اليوم في محافظة أسوان

حالة الطقس اليوم الإثنين في محافظة أسوان، تشهد عدة ظواهر طبيعية، حيث تصل نسبة الرطوبة لـ34% وسرعة الرياح 18 كم بالساعة مع سطوع الشمس.

ووفقًا للأرصاد الجوية، تنعدم فرصة سقوط أمطار اليوم، على محافظة أسوان والمدن التابعة لها.

حالة الطقس في أبوسمبل اليوم

وتسجل حالة الطقس اليوم بمدينة أبوسمبل، اعتدالًا في درجات الحرارة نهارًا مع انخفاض درجة واحدة عن درجات الحرارة بمدينة أسوان، لتسجل 21 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، والصغرى 9 درجات مئوية.

وتتميز محافظة أسوان، بطقس مشمس معظم أيام العام، ما يجعها مشتى للمصريين والأجانب، لدفء جوها مع انتشار المزارات السياحية والأثرية بها.