غرفة عمليات لمتابعة فعاليات معارض «أهلا رمضان» في سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماعا لبحث الاستعدادات لإقامة معارض «أهلا رمضان»، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، واللواء أشرف نصحي رئيس جهاز حماية المستهلك بسوهاج، ومحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين، ومملثي مباحث التموين، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

توفير السلع الغذائية

ووجه المحافظ خلال الاجتماع باتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء في إقامة معارض «أهلا رمضان» بجميع مراكز المحافظة، خاصة التي لا يتوفر بها أفرع للشركة المصرية لتجارة الجملة، وتوفير كل السلع الغذائية اللازمة للأسرة المصرية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، لافتا إلى ضرورة التنسيق التام بين مديرية التموين وجميع الجهات المعنية لإقامة تلك المعارض واستمرارها طوال الشهر الكريم.

إقامة معارض «أهلا رمضان» وتذليل العقبات

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بتشكيل غرفة عمليات، برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة إقامة معارض «أهلا رمضان»، وتذليل كل العقبات لإقامة تلك المعارض وتحقيق أهدافها في رفع العبء عن كاهل المواطنين.