ضبط 5 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقاهرة.. «قيمتها تتجاوز مليوني جنيه»

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 5 متهمين بالاتجار في المخدرات، أولهم جرى ضبطه في دائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 20 كيلو حشيش وهاتف محمول، كما جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته 11,500 كيلو حشيش، وكيلو من مخدر الآيس، وعملات أجنبية ومحلية، وهاتف محمول، و2 ميزان حساس.

كما جرى ضبط شخصين حال وجودهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والآيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، و3 ميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وقدرت القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة بنحو مليوني و700 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.