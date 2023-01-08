حوادث اليوم: القبض على 5 تجار مخدرات بالقاهرة.. وتنقيب عن الآثار في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها في وزارة الداخلية في كشف ملابسات العديد من الجرائم المختلفة، والقبض على مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة، على مدار الساعات الماضية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم حوادث اليوم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في الـ24 ساعة الماضية.

القبض على متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في بني سويف

في مركز إهناسيا التابع لمحافظة بني سويف، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخصين متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على كافة الأدوات التي استخدمت في الحفر، كما تم العثور على حفرة عمقها وصل إلى متر، واعترف المتهمين بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

حوادث اليوم: القبض على 5 تجار مخدرات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة من تنظيم العديد من الحملات الأمنية في نطاق المحافظة، الذي أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وأبرزها القبض على 5 من تجار المواد المخدرة.

عامل سرق حجر ألماس من شركة في القليوبية

وفي محافظة القليوبية، القبض على عامل سرق حجر ألماس من إحدى الشركات، وقام بعرض حجر ألماس وهو «مجهول المصدر» للبيع في أحد محال الصاغة، واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

عامل ينقب عن الآثار داخل أحد المدافن في التبين

وفي منطقة التبين بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على عامل نقب عن الآثار داخل أحد المدافن، كما تم العثور على حفرة يصل عمقها إلى 2 متر، بالإضافة إلى الأدوات التي استخدمها في عمليات الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.