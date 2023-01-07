حبس 25 متهما بحيازة مخدرات ضبطوا في حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس 25 متهما، لـ15 منهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطهم في حملة مكبرة لمداهمة أوكار تجارة وترويج المخدرات شنتها أجهزة أمن القليوبية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ عليها.

ضط 25 متهما بتجارة المخدرات

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية شنت حملات على قرى ومدن محافظة القليوبية، بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام والمراكز، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المخدرات، أسفرت عن ضبط 23 قضية اتجار، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حملات أمنية مكبرة

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام حملة أمنية مكبرة لاستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

كما استهدفت الحملة جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن ضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهما لعدد 15 منهم معلومات جنائية، وتمكنت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 2137 حكما قضائيا متنوعا، وتم تحرير المحاضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

العقوبة القانونية

وأوضح عماد قزامل، محام، لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهمين في الواقعة تصل إلى السجن والغرامة المقررة على كل من اتجر أو استورد أو صنع مواد مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد، وتغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.