مسجل خطر يقتل سيدة ويحرق جثتها في البحيرة بهدف السرقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل سيدة بالبحيرة وضبط مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه مسجل خطر نفذ الجريمة لسرقة المجني عليها.

وتبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة، بنشوب حريق داخل غرفة بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز وإخماده والعثور على جثة زوجة مالك المنزل بداخل الغرفة المشار إليها.

تحريات فريق البحث

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحيرة إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز.

استهداف المتهم وضبطه

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بثراء المجني عليها عقد العزم على قتلها وسرقتها، وفى سبيل ذلك توجه لشقة المجني عليها وعقب قيامها بفتح الباب تعدى عليها بالضرب على رأسها باستخدام عصا خشبية واستولى على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية ثم عاود التعدي عليها بطعنها بسلاح أبيض فأودى بحياتها، ثم قام بإضرام النيران بغرفة نومها لإخفاء معالم الجريمة.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات وأضاف بتخلصه من العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالنيران والسكين بإلقائها بالزراعات بخط سير هروبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.