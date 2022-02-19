نهاية «الحب الحرام».. تفاصيل قتل مزارع لـ«عشيقته» ذبحا في البحيرة

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقتل سيدة تدعى «و. ج» 35 سنة، عقب العثور على جثتها في ترعة بمنطقة أبو المطامير، مذبحوحة ومصابة بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسدها.

ووفقا للتحريات، تبين أن المجني عليها تقيم فى قرية تابعة لمركز شرطة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، كانت ترتبط بعلاقة سرية بمزارع يدعى «ف. م» 42 سنة، وكانا يتقابلان دائما فى منزل مملوك له بالمنطقة.

سهرة ومشادة

وفي يوم الجريمة بحسب تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، توجهت المجني عليها لمقابلة المتهم فى منزله، وعقب سهرهما معا حدث بينهما خلاف، بسبب علاقتهما السرية، تطور الى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم عليها بالضرب، فأمسكت المجنى عليها بسكين لتهديده، لكنه سيطر عليها وتمكن من أخذ السكين منها، وسدد لها عدة طعنات، ففارقت الحياة، فقام المتهم بالاستعانة بشقيقته، ونقلا الجثة بسيارته إلى قطعة أرض يستصلحها فى منطقة أبو المطامير، ثم ألقاها في ترعة.

علاقة غامضة

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لمركز شرطة بلطيم بمديرية أمن كفر الشيخ، بغياب إحدى السيدات ومقيمة بدائرة المركز، عن مسكنها، جرى تشكيل فريق البحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، توصلت جهوده، إلى أن المتغيبة تربطها علاقة بأحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بتاريخ تغيبها، كانت على موعد لمقابلته، وحدثت بينهما مشادة كلامية، حاولت تهديده بقطعة سلاح أبيض «سكين»، فما كان منه إلا أن استخلص «السكين»، وطعنها بعدة طعنات متفرقة بالجسم، ما أدى لوفاتها، وعقب ذلك، استعان بشقيقته، ونقل الجثة بسيارته إلى دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، وألقاها بترعة بالقرب من قطعة أرض يستصلحها ويزرعها.

حبس المتهمين

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه، أمكن ضبطه وشقيقته، وبمواجهتهما، اعترفا بإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة، التي قررت حبسهما على ذمة القضية.