«سياحة ومصايف الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور سيارة على الشاطئ: مفبركة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة لخروج سيارة ملاكي من المياه على أحد شواطئ الإسكندرية، ما تبعها حالة من السخرية بأن الأمواج المرتفعة خلال نوة عيد الميلاد الجارية أخرجت سيارة ملاكي من الشاطئ بسبب قوة المد والجزر.

«الوطن» تواصلت مع اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لتبين حقيقة هذه الصورة والذي أكد عدم ورود أي بلاغ عن مثل هذا الأمر من قبل مراقبين الشواطئ.

حقيقة صورة السيارة الملاكي على شواطئ الإسكندرية

واضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بمعاينة الصورة تبين أنها ضمن شواطئ حي منتزة ثان، وبالتواصل مع مراقبي الشواطئ تبين عدم وجود سيارات بهذه الوضعية على الشواطئ.

وأشار إلى أنه تلاحظ من الصورة وجود ظلال على الحواف الخارجية للسيارة، ما يؤكد أنها مفبركة، فضلا عن اتجاه ظل الشخص ومخالفته لظل كاوتش السيارة.

شواطئ الإسكندرية آمنة

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع المواطنين عدم الالتفات لمثل تلك الشائعات أو الصور المفبركة، لافتا إلى أن شواطئ الإسكندرية آمنة ولم تظهر مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن الشواطئ العامة مفتوحة للتريض بشكل مجاني وفقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال فترة الشتاء عدة أيام النوات.