السيسي: أتمنى أن تصبح مصر «مزرعة العالم»

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير للنماذج المستفيدة من مبادرة «ازرع»، قائلا إنّ الفدان كان ينتج نحو 12 لـ14 إردبا، والآن ينتج بين 18 و22 إردبا.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّه يتمنى أن تصبح مصر «مزرعة العالم»، لافتا إلى أنّ المبادرات التي عمل فيها التحالف، كانت محل تقدير ودعم منّا.

وتابع الرئيس السيسي، أنّ الصعيد يشهد زراعة نحو 350 ألف فدان قصب سنويا، وحال زراعته على الطريقة الحديثة، يقل استهلاك المياه وتزيد الإنتاجية، وقد ينتج نحو 65 طنا، مضيفا: «إذا استهدفنا الزراعة بالطريقة الحديثة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يمكننا توفير الهدر في الفدان».