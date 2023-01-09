السيسي: نحتاج لمزيد من الجهد الأهلي.. وندرك حجم التحدي

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببعض النماذج المستفيدة من ملف التمكين بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، خاصةً «الحاجة رضا رجب»، قائلا: «لما نلاقي حد زي الحاجة رضا كده نمسكها مزرعة لوحدها مش فدان ولا 2.. ربنا يوفقك.. والستات في مصر ستات جدعان».

وأضاف الرئيس خلال حديثه بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «في عام 2023 نحتاج لمزيد من الجهد الأهلي لأن الظروف صعبة، وهو مش معناه إن الحكومة والدولة مش هتقوم بدورها بهذا الموضوع، ولكن الظرف صعب جدا، وأنا شايف الناس لما بتتكلم بيقولوا كلام مش متنظم ومش مترتب وكلام ناس متعرفش حاجة، وبقول للمصريين اسمعوا مننا إحنا، علشان إحنا أصدق من غيرنا، علشان إحنا مدركين لحجم التحدي أكبر من غيرنا».

وواصل الرئيس السيسي: «البيانات والأرقام والحلول بتكون مطروحة من الدولة وأي اجتهاد من الآخرين مش مكروه ومش مرفوض، بس ممكن يعمل بلبلة ويزعج الناس ويضغط على الناس أكتر من الظروف الموجودة، فلو خوفنا الناس أكتر النتيجة هتبقى ايه؟.. هو إحنا كدولة وكشعب نصمد قدام اي تحدي ولا إيه، يعني لو مصر ظروفها صعبة هنتخلى عنها ولا إيه؟.. يعني لو ظروف مصر صعبة أهل مصر هيتخلو عنها؟».