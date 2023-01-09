«العربية لحقوق الإنسان»: دعم السيسي لإصدار قانون العمل الأهلي وفر النجاح للتحالف الوطني

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنّ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعوات المنظمة لإصدار قانون عصري للعمل الأهلي، وفّر فرصة قوية للإنجاز المميّز الذي حققه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يعكس مضاعفة رأس المال البشري.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشاد شلبي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضمّ 30 من كبرى مؤسسات المجتمع المدني التنموية، وفق آلية تلبي هدف تكامل الجهود وسد الفجوات النوعية والجغرافية، وهو ما أكده بلوغ المستفيدين من جهود التحالف لنحو 30 مليون مواطن في العام الأول لعمله.

وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنّ الجهد الهائل الذي قدّمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يخدم أهداف عديدة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة حقوق الغذاء والصحة والسكن والعمل، لافتا إلى أنّ هذه الجهود المتميزة جاءت في سياق عام المجتمع المدني 2022، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

خدمة التنمية الشاملة

وأوضح شلبي، أنّ المجتمع المدني يتحرك بوتيرة متسارعة نحو دور أكبر في خدمة التنمية الشاملة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، في ظل التحولات الإيجابية التي انطلقت مع إصلاح تشريعات العمل الأهلي، وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة حياة كريمة.

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار رجال الدولة، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.