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هطول أمطار غزيرة على الكويت.. و«الأرصاد»: مستمرة حتى الغد.. «فيديو»

كتب:

محمد علي حسن
12:50 م | الإثنين 09 يناير 2023
أمطار الكويت

أمطار الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن البلاد شهدت أمطارا غزيرة، بدأت تدريجيا مع الساعات الأولى من صباح اليوم وتستمر حتى ظهر غدٍ، الثلاثاء.

من جهته أوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الكويت تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضاف القراوي أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق.

وذكر أن هناك فرصا لتساقط حبات البرد مع نشاط في الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام.

وتوقع القراوي أن تتحسن الأجواء تدريجيا بدءا من عصر الغد حيث تقل السحب وتنحسر فرص هطول الأمطار مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة حيث يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.

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بقلم محمد علي حسن