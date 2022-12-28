سقوط نادر للبَرَد في الكويت.. لم يحدث منذ 20 عاما.. «فيديو»

قال خبراء الأرصاد الجوية في الكويت، إن تساقط البرد على مناطق جنوب البلاد، ظاهرة نادرة لم تشهدها الدولة الخليجية، المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، منذ نحو 20 عاما، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

سقوط أمطار غزيرة في الكويت

وشهدت الكويت، التي تعتبر من أكثر الدول حرارة في العالم، سقوط أمطار غزيرة مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، خلال الأيام الماضية، فيما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، أظهرت الطرقات وهي مغطاة باللون الأبيض.

Snow fall

Kuwait wafra pic.twitter.com/nt6MVRTcDs — سیدہ گلوش (@syedagulwis) December 27, 2022

انخفاض درجات الحرارة أحد أسباب تشكل البلورات الثلجية

ومن جانبه، قال محمد كرم، المدير السابق لإدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن كمية البرد التي شكلت غطاءً أبيضًا في المناطق الجنوبية، نادرا ما تتساقط في بلاده، مضيفا أن البلاد لم تشهد تساقط برد في موسم الشتاء منذ 15 عاما، مشيرا إلى أن انخفاض درجات الحرارة أدى إلى تشكل البلورات الثلجية، متوقعا تكرار الظاهرة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وسجلت الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة تجاوزت في معظمها 50 درجة مئوية في فصل الصيف، ففي العام الماضي، تجاوزت حرارة الطقس الخمسين درجة مئوية لأول مرة في يونيو.