ناقد فني يؤكد أهمية مبادرة «المتحدة» لاعتماد الفن المسرحي ضمن أنشطة المدارس

أكّد الناقد الفني أحمد سعد الدين، أهمية مبادرة «المتحدة للخدمات الإعلامية» بشأن إحياء وإدراك الفن المسرحي كنشاط مهم في المدارس، مشيرًا إلى أنَّ مسرحية «تقدر» كانت تحتوي على عناصر جذب كبيرة للغاية جعلت الأطفال يذهبون لمشاهدتها برفقة ذويهم.

يجب تدريس النصوص المدرسية من خلال المسرح

وأضاف «سعد الدين» خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية أنَّ الفن المسرحي بالمدارس يفرغ طاقات هائلة لدى طلاب مختلف المراحل التعليمية إلى جانب تنمية مهارة التمثيل لدى الطلاب الذين لديهم حس وتذوق فني، وبالتالي ينشأ الطفل على إدراك قيمة الفن ودوره، وهذا يمثل خط الدفاع الأساسي ضد الإرهاب.

وقال الناقد الفني، إنَّ «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر»، موضحًا أنَّه إذا تمّ تدريس النصوص في المراحل الابتدائية على شكل تمثيل مسرحي في الفصل بدلًا من حفظها، لن ينساها الطالب طوال حياته..

المسرح تخرج منه كبار الممثلين

وأشار الناقد الفني، إلى أهمية المسرح المدرسي، إذ أنَّه أخرج أعظم الممثلين على مر التاريخ أمثال محمود المليجي ونور الشريف، مشيرا إلى أنَّ عادل إمام وسعيد صالح وغيرهم ظهروا من خلال المسارح الجامعية، متابعًا أنَّه يجب إحضار شخص متخصص في الفن المسرحي حتى يتم تعليم الطالب بصورة صحيحة.

وتابع أنَّه كان هناك بروتوكول تعاون بين وزاتي الثقافة والتعليم في إحدى الفترات، مشيرًا إلى أهمية تواجد المتخصصين في الفنون المسرحية مع الطلاب في المدارس بدلًا من المدرس الذي يلتزم بمنهج محدد فقط، وذلك حتى يتمّ تعليم الطلاب بشكل صحيح كل ما يتعلق بالمسرح من طريقة الإلقاء والوقوف أمام الجمهور وغيرهما.