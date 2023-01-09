تراجع أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. السمن البقري بـ100 جنيه

كشف الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان للرقابة على منتجات الألبان بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، شهدت تراجع البعض منها واستقرار أخرى، بما يصب في مصلحة ملايين المستهلكين في الأسواق الحرة والمتاجر في شتى محافظات الجمهورية.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

أوضح «عبدالرازق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار السمن والجبن بالمحافظات، يرجع جراء زيادة المعروض منها، خلال عمليات البيع والشراء، بما يعد مؤشر جيد لاستقرار الأسعار، وتراجعها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، جاءت كالتالي:

استقر سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بواقع 15 جنيها.

سعر كيلو اللبن البقري الطازج بـ11جنيها.

سعر كيلو الجبنة القديمة 40 جنيها، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كيلو.

استقر سعر كيلو «المش» 20 جنيها.

استقر سعر كيلو «المورتة» الفلاحي بـ20 جنيها.

تراجع سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بـ135 جنيها، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

استقر سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 100 جنيه.

سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية 40 جنيه.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات الإثنين

وأضاف «عبدالرازق»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، شهدت أغلب أسعارها استقرار، وكذلك تراجع البعض منها، بما يرجع الأمر في ذلك لزيادة المعروض من الألبان في هذا التوقيت لفصل الشتاء، حيث تكثر المراعي الخضراء والبرسيم الأخضر.