حصاد «القومي للمرأة».. برامج تنموية وحملات توعية لـ 11.5 مليون مستفيدة

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، وفي ذلك أعد المجلس القومي للمرأة تقريرًا مفصلًا عن الإنجازات التي تحققت للمرأة والمبادرات والبرامج التي أطلقها المجلس على مدار عام 2022، في ضوء حرص المجلس على تمكين المرأة المصرية على مستوى مختلف المجالات، خاصة التمكين الاقتصادي.

حيث وصل اجمالي عدد المستفيدات والمستفيدين من برامج وأنشطة المجلس خلال عام 2022 إلى ما يزيد عن 11.5 مليون مستفيد ومستفيدة.

واستعرض التقرير الذي أصدره المجلس، المبادرات والبرامج التي أطلقها المجلس وتبناها على مدار العام ونفذها بالتعاون مع الجهات الشريكة، في ضوء استراتيجية تمكين المرأة 2030، وأيضا الأنشطة التي نفذها المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقوم بتنفيذه المجلس والعديد من الوزارات والهيئات بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتطوير الخصائص السكانية.

وألقى التقرير الضوء على مبادرات تمكين الفتاة المصرية، والتي حظيتا برعاية السيدة انتصار السيسي، في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2022، وهي مبادرتي «نورة»، و «دوي»، للاستثمار في فتيات مصر.

كما أشار التقرير الى جهود المجلس القومي للمرأة في إطار محور التمكين الاقتصادي أحد الاهداف الرئيسية التي يعمل عليها المجلس ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 حيث تم إطلاق برنامج الشمول المالي والرقمي «مشروعات الادخار والإقراض الرقمي - تحويشة»، مستهدفا محافظات الجمهورية، وبدأ التنفيذ في 13محافظة مشمولة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال أنشطة مختلفة في العام 2022 كان من بينها إطلاق التطبيق الإلكتروني تحويشة، كنقلة نوعية لنموذج مجموعات الادخار والإقراض التقليدي وتحويلة إلى نشاط رقمي باستخدام الهواتف الذكية، وبدء تحميل بيانات السيدات على التطبيق.

وفي ضوء مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب تم تنفيذ دورات تدريب مدرب لتأهيل مدربين على منهجية التثقيف المالي «التعامل الرشيد مع أموالي»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ليكون لديهم من المهارات لنقل التوعية والتثقيف المالي للمرأة بالمحافظات، وفي إطار برنامج التثقيف المالي وريادة الأعمال تم تقديم خدمات بنكية بالتنسيق مع البنوك المصرية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس لاسيما في تدخلات التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.

كذلك ألقى التقرير الضوء على ما شهده عام 2022، من إطلاق المجلس القومي للمرأة للعديد من الحملات الإعلامية والتوعوية والفيديوهات والأفلام الوثائقية للتوعية بقضايا المرأة المصرية، ولتوثيق جهوده، والتي تضمنت حملة «المرأة مفتاح الحياة»، التي تناولت العديد من القضايا التي تمس الأسرة المصرية بصوت الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ونشوى الحوفي الكاتبة الصحفية وعضوة المجلس القومي للمرأة، وتم إذاعتها يوميا لمدة 6 أشهر بالمحطات الاذاعية المختلفة.

ومن بين الحملات التي نفذها المجلس أيضا على سبيل المثال خلال عام 2022، حملة إعلامية للتوعية بقضية العنف ضد المرأة وأهمية مناهضته، وحملة إعلامية بعنوان «احنا معاكي»، تم اطلاقها في شكل مجموعة من الحلقات الكرتونية الدرامية المستوحاة من قصص واقعية من ملفات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فضلا عن حملة «أحميها من الختان».