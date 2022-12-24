«القومي للمرأة»: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتمكين سيدات حي الأسمرات اقتصاديا

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبى للتثقيف المالي لتمكين سيدات حي الأسمرات اقتصاديا، عبر ثلاثة تدريبات مدة التدريب 5 أيام، لاستهداف 75 سيدة، خلال الفترة من 11 حتى 29 ديسمبر 2022، في إطار جهود المجلس لتطوير الخصائص السكانية لأهالى حي الأسمرات.

مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

وأوضح المجلس في بيان له منذ قليل، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى توعية وتثقيف سيدات حي الأسمرات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، التي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات

وأضاف المجلس أن البرنامج يشمل تدريس الدليل التدريبي «التعامل الرشيد مع أموالي»، وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.