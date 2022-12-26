«قومي المرأة» بالمنيا: السوشيال ميديا سبب ارتفاع حالات الطلاق

حذرت صباح رمضان عضو المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، وكبير المذيعين بإذاعة شمال الصعيد من الدور الخطير لمواقع التواصل الاجتماعي فى هدم كيان الأسرة المصرية، والتسبب في ارتفاع حالات الطلاق، وانعدام الحوار الأسري والتواصل الفعال بين أفراد الأسرة الواحدة، بسبب العيش في المجتمع الافتراضي الذي فرضه انتشار السوشيال ميديا.

الأسرة المصرية في عصر السوشيال ميديا

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وإدارة المرأة ووحدة تكافؤ الفرص والمجلس القومي للمرأة، بعنوان «الأسرة المصرية في عصر السوشيال ميديا».

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، خلال الندوة التي أدارها أحمد بهاء الدين، بإشراف وليد الحيني مدير مركز الإعلام، إن السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي تقدم الكثير من الإيجابيات، لكن هناك سلبيات هددت قيم المجتمع، وصعبت من دور الأسرة في تربية النشء بالاستخدام الخاطئ وغير المحدود لهذه التطبيقات، وحذرت من المخاطر الطبية التى قد تصيب البعض نتيجة الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة.

خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال

كما حذرت فاطمة الزهراء علي مدير إدارة المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة المنيا، من الألعاب الإلكترونية المنتشرة مؤخراً بين الأطفال مثل لعبة «تحدي شارلي» الخطيرة جداً على الأطفال صحياً ودينياً وثقافياً على حد وصفها، وطالبت المجتمع بالانتباه للتطبيقات الإلكترونية الضارة وضرورة مراقبة أجهزة الأبناء في المنازل لحذف الضار منها.