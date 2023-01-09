افتتاح «سينما الشعب» في قصر ثقافة الأقصر.. التذكرة بـ20 جنيها

أعلن قصر ثقافة الأقصر افتتاح «سينما الشعب» لأول مرة تحت شعار «سينما النهاردة بأسعار زمان»، حيث بلغت سعر التذكرة 20 جنيها للفترة الصباحية، و40 جنيها للفترة المسائية، في إطار مشروع وزارة الثقافة لنشر دور السينما في كل الأقاليم.

وأوضح عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تستهدف عرض الأفلام السينمائية في كافة الأقاليم المحرومة بأسعار مخفضة، وكذلك عرض الأفلام التسجيلية التي تعطي قيمة ومعلومات، قبل عرض الأفلام الروائية.

تنفيذ المشروع في 20 محافظة

وأضاف، «فتحي» في تصريح لـ«الوطن»، أن المشروع بدأ تنفيذه منذ فترة في 20 محافظة، والأقصر هى المحافظة رقم 17، مشيرا إلى أن هناك 5 عروض يوميا، منها صباحية في الساعة 10 صباحا، و1 ظهرا بـ20 جنيها للتذكرة، عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية، وعروض مسائية في الساعة 3 عصرا، و6 و9 مساء بـ40 جنيها للتذكرة.

وذكر، أنه سيجري عرض فيلم واحد لأول مرة بالتوازي مع السينمات الخاصة في القاهرة والمحافظات، خلال فترة محددة بالاتفاق مع الشركة المنتجة.

وأشار رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي؛ إلى تركيب ماكينة سينما حديثة لعرض الأفلام بجودتها الأصلية، وصوت نقي، كما يوجد داخل قصر ثقافة الأقصر، قاعة عرض تستوعب أكثر من 230 شخصا.