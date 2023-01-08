أهالي قرية «القرنة» في الأقصر يستضيفون رئيسة وزراء الدنمارك: بتحب الأكل المصري

تأهبت إحدى قرى محافظة الأقصر «القرنة» في الاستعداد لزيارة رئيسة وزراء الدنمارك «ميته فريدريكسن» برفقة زوجها، لقضاء عدة أيام بها، وذلك في رحلة سياحية لمدينة الأقصر للاستمتاع بالمعالم الأثرية والسياحية المتنوعة.

استقبال أهالي القرنة لرئيسة وزراء الدنمارك

بهجة وسرور، خرج أهالي قرية «القرنة»، في استقبال رئيسة الوزراء، «أهل القرية كانوا فرحانين إن شخصية زي رئيسة الوزراء جات تزورنا، وهي حبت الناس جدا وحبت بساطتهم واستقبالهم ليها» حسب ما رواه الحاج محمد الفاوي، أحد مستضيفي رئيسة الوزراء في منزلها.

وتابع الحاج محمد، أن رئيسة الوزراء وزوجها «بو تينبيرج» أحبا أهالي القرية بشدة، «قالت إنها هتيجي كتير وهتتكلم عن الزيارة دي مع الرئيس، وكمان حبت طراز القصر والأكل اللي اتقدم لها، كنا بنعملها الأكل الخاص بينا»، هكذا عبر خلال حديثه مع «الوطن».

هدايا تذكارية من شيخ النحاتين لرئيسة الوزراء

وأضاف الحاج سيد المطعني، شيخ النحاتين في مدينة الأقصر، أنه استقبل رئيسة الوزراء وزوجها داخل منزله في البر الغربي للأقصر، وكان بيته أشبه بالمتحف الفرعوني، وهو ما نال إعجاب وانبهار الضيفين، حيث ينحت ويصنع التماثيل الفرعونية، التي يستطيع أن يبرزها في المتاحف، وقدم لهما بعض الهدايا من منحوتاته الفرعونية، كتذكار منه ومن الأقصر لهما.

«الضيوف كانوا فرحانين بالأيام اللي قضوها وسطنا وشعروا بألفة بين أهالي القرنة، والناس كانت بتعاملهم كأنهم مننا» هكذا عبر الحاج سيد المطعني، الذي يعد أحد كبار البلد وشيخها، فضلا عن كونه فنانا في النحت الفرعوني أفنى عمره به، لذلك كان منزله الوجهة الأولى بالنسبة لرئيسة الوزراء وزوجها في رحلتهما السياحية.

إقامة رئيسة الوزراء في الأقصر

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، وزوجها بو تينبيرج، اختارا الإقامة خلال زيارتهما للأقصر داخل قصر الجُرف التراثي الواقع في قرية البعيرات المطلة على نهر النيل، والتي تشتهر بطبيعتها الغناء، ومبانيها الريفية والتراثية، التي بُني كثير منها على طراز عمارة حسن فتحي، المعماري المصري الراحل صاحب ما يُعرف بعمارة الفقراء.