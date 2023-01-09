مواهب «الدوم» في الصدارة.. مريم حسن تتألق بتقديم مؤتمر التحالف أمام الرئيس

يستمر «الدوم» يؤتي ثماره، وتظهر نتائجه الإيجابية تباعا، وتخرج منه مواهب شابة للنور لتتصدر المشهد، حيث ظهرت منذ قليل المذيعة الشابة مريم حسن التي تبلغ من العمر 18 عاما فقط، لتقديم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي إحدى مواهب البرنامج في موسمه الأول.

مريم حسن تقدم مؤتمر التحالف الوطني

حصدت مريم حسن لقب مسابقة «الدوم» لاكتشاف المواهب الشابة في التقديم التلفزيوني، وفازت بالعمل في أكبر قناة إخبارية بمصر «إكسترا نيوز»، وتسلمت الجائزة من الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة.

مواهب مؤتمر الشباب

لم تكن مريم حسن أول مواهب البرنامج التي تظهر في المؤتمرات الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سبق أن استعان المسؤولون في المؤتمرات الرئاسية سابقا بعدد من نجوم برنامج «الدوم» سواء على مستوى الغناء أو التمثيل.

برنامج الدوم برعاية المتحدة

برنامج «الدوم» تطلقه الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر»، وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث ما بين 16 و28 عاما للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ 28 عام من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختبارات لـ15 ألف مشترك.