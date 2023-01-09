السيسي يشيد بمقدمة مؤتمر التحالف الوطني: مثال لكل حاجة حلوة موجودة في مصر

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمريم حسن، مقدمة فعاليات انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتجمع الخامس، والتي تظهر لأول مرة، بعد اكتشاف موهبتها ببرنامج «الدوم»، قائلا: «مش هنسى أرحب بيكي بسنك الصغير ده وبالموهبة دي، وإحنا محتاجين ده».

واضاف الرئيس «عاوز أقول من خلالك يعني.. كنا اتكلمنا قبل كده إن مصر فيها كل اللي بنتمناه بس كنا محتاجين نوصله، وقولنا فيه مبادرات وآليات ممكن تتعمل، لو عاوزين نجيب ناس بتلعب كرة قدم هائلة هنلاقي وشعر هنلاقي وروايات هنلاقي، كل حاجة حلوة موجودة في الـ104 مليون، ومريم مثال لكده».