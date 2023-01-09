جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 بالمحافظات المختلفة

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، للترم الأول، التي انطلقت في بعض المحافظات اليوم الإثنين 9، بينما تنطلق في محافظات أخرى غدًا الثلاثاء، ويوم السبت المقبل 11 يناير، في بعض المحافظات الأخري.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن»، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، وفقًا لما تم إعلانه من مديريات التربية والتعليم، في بعض المحافظات، التي جاءت كالتالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، للترم الأول، على أن تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر حتى 23 يناير، على النحو الآتي:

الإثنين 9 يناير 2023

مادة اللغة العربية.

الأربعاء 11 يناير 2023

مادتا الكيمياء والجغرافيا.

يوم السبت 14 يناير 2023

مادة الأحياء.

الإثنين 16 يناير 2023

مادة اللغة الأجنبية الأولي.

الأربعاء 18 يناير 2023

مادتا الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

السبت 21 يناير 2023

مادة الرياضيات.

الإثنين 23 يناير 2023

مادتا الفلسفة والمنطق والتاريخ.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 محافظة الدقهلية

- الإثنين 9 يناير 2023

مادة اللغة العربية.

الأربعاء 11 يناير 2023

مادة الكيمياء.

السبت 14 يناير 2023

مادة الأحياء.

الإثنين 16 يناير 2023

مادة اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 18 يناير 2023

مادة الفيزياء

الأحد 22 يناير 2023

مادتا اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.

الثلاثاء 24 يناير 2023

مادة الرياضيات.

الخميس 26 يناير 2023

مادتا التاريخ والفلسفة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 محافظة الإسكندرية

- الثلاثاء 10 يناير 2023

اللغة العربية.

الخميس 12 يناير 2023

الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 15 يناير 2023

اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

الثلاثاء 17 يناير 2023

اللغة الأجنبية الأولي.

السبت 21 يناير 2023

الفيزياء والفلسفة والمنطق.

الإثنين 23 يناير 2023

الرياضيات.

الأربعاء 25 يناير 2023

الأحياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 محافظة كفر الشيخ

- السبت 14 يناير 2023

مادتا اللغة العربية والأحياء.

الإثنين 16 يناير 2023

مادتا الرياضيات والتاريخ.

الأربعاء 18 يناير 2023

مادتا اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء.

الأحد 22 يناير 2023

مادتا الفيزياء والجغرافيا.

الثلاثاء 24 يناير 2023

مادتا اللغة الأجنبية الأولي والفلسفة والمنطق.

وفي وقت سابق، أنهت مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة، استعداداتها، لعقد امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد إعلان جداول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.