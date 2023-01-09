جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 بالمحافظات المختلفة
كتب:
مصطفى عنز
02:01 م | الإثنين 09 يناير 2023
امتحانات- أرشيفية
أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، للترم الأول، التي انطلقت في بعض المحافظات اليوم الإثنين 9، بينما تنطلق في محافظات أخرى غدًا الثلاثاء، ويوم السبت المقبل 11 يناير، في بعض المحافظات الأخري.
وفي السطور التالية، تنشر «الوطن»، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، وفقًا لما تم إعلانه من مديريات التربية والتعليم، في بعض المحافظات، التي جاءت كالتالي:
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023
وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، للترم الأول، على أن تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر حتى 23 يناير، على النحو الآتي:
الإثنين 9 يناير 2023
مادة اللغة العربية.
الأربعاء 11 يناير 2023
مادتا الكيمياء والجغرافيا.
يوم السبت 14 يناير 2023
مادة الأحياء.
الإثنين 16 يناير 2023
مادة اللغة الأجنبية الأولي.
الأربعاء 18 يناير 2023
مادتا الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.
السبت 21 يناير 2023
مادة الرياضيات.
الإثنين 23 يناير 2023
مادتا الفلسفة والمنطق والتاريخ.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 محافظة الدقهلية
- الإثنين 9 يناير 2023
مادة اللغة العربية.
الأربعاء 11 يناير 2023
مادة الكيمياء.
السبت 14 يناير 2023
مادة الأحياء.
الإثنين 16 يناير 2023
مادة اللغة الأجنبية الأولى
الأربعاء 18 يناير 2023
مادة الفيزياء
الأحد 22 يناير 2023
مادتا اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.
الثلاثاء 24 يناير 2023
مادة الرياضيات.
الخميس 26 يناير 2023
مادتا التاريخ والفلسفة.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 محافظة الإسكندرية
- الثلاثاء 10 يناير 2023
اللغة العربية.
الخميس 12 يناير 2023
الكيمياء والجغرافيا.
الأحد 15 يناير 2023
اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.
الثلاثاء 17 يناير 2023
اللغة الأجنبية الأولي.
السبت 21 يناير 2023
الفيزياء والفلسفة والمنطق.
الإثنين 23 يناير 2023
الرياضيات.
الأربعاء 25 يناير 2023
الأحياء.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 محافظة كفر الشيخ
- السبت 14 يناير 2023
مادتا اللغة العربية والأحياء.
الإثنين 16 يناير 2023
مادتا الرياضيات والتاريخ.
الأربعاء 18 يناير 2023
مادتا اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء.
الأحد 22 يناير 2023
مادتا الفيزياء والجغرافيا.
الثلاثاء 24 يناير 2023
مادتا اللغة الأجنبية الأولي والفلسفة والمنطق.
وفي وقت سابق، أنهت مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة، استعداداتها، لعقد امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد إعلان جداول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.